Esporte Saiba como ver jogo da seleção brasileira contra o Peru no streaming Brasil enfrenta o Peru em seu segundo jogo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira (13)

A seleção brasileira faz seu segundo jogo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira (13), diante do Peru, em Lima, às 21h. No Brasil, a partida só poderá ser vista no streaming. O EI Plus, plataforma da empresa americana Turner, comprou os direitos de transmissão do duelo. A assinatura do serviço, que também exibe Champions League, Liga das Na...