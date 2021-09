Esporte Série Prata de Futsal começa nesta sexta-feira na região sul do Estado Competição reunirá 16 equipes que disputarão duas vagas na elite

A Segunda Divisão do Estadual de Futsal começa nesta sexta-feira,17. O campeonato que este ano será denominado Copa Governo do Tocantins de Futsal Masculino Série Prata, reunirá 16 equipes, em Gurupi, na região sul do Estado. Ontem, a Federação Tocantinense de Futsal (FTS) confirmou que a equipe de Miracema não disputará mais a competição e que o Alvorada herdou a vaga. Os times ...