Redação Jornal do Tocantins Com informações do ge Tocantins

Com um empate, uma vitória e uma derrota, o Tocantinópolis Esporte Clube tem um início de Série D semelhante ao de 2022. Naquela edição, a equipe quase conquistou o acesso à Série C. Em 2011 e 2016, o Verdão teve o mesmo aproveitamento 44% - com quatro pontos somados.

O Verdão do Norte estreou nesta edição, fora de casa, com empate, por 2 a 2, com o Moto Club (MA). Em seguida recebeu, em seus domínios, o Cametá(PA) e venceu, por 1 a 0. Por último, visitou o Fluminense (PI) e perdeu por 1 a 0.

Em 2022, no quase acesso, O Verdão do Norte estreou com vitória sobre a Tuna Luso (PA), por 3 a 1, em seus domínios. Na 2ª rodada, visitou o Fluminense (PI) e perdeu, por 4 a 0. Na rodada seguinte, em casa, empatou, por 1 a 1, com o Pacajus (CE).

À época, também, no Grupo A2, a equipe alviverde avançou de fase na segunda colocação com 22 pontos. Em seguida passou por São Raimundo (MA), placar de 6 a 3 no agregado, Santa Cruz (PE) com placar de 1 a 0 no agregado e só foi eliminado nas quartas para o São Bernardo (SP), com placar de 5 a 0 agregado.

Todos os três primeiros jogos do TEC na fase de grupos

2011 - Derrota para Anapolina (GO), empate contra Tupi (MG) e vitória contra o Itumbiara (GO);

2016 - Derrota para Águia (PA), vitória contra Santos (AP) e empate contra Moto Club (MA);

**2020 - Fez dois jogos pela fase preliminar;

2021 - Empate contra Moto Club (MA), derrota para Paragominas (PA) e empate com 4 de Julho (PI);

2022 - Vitória contra Tuna Luso (PA), derrota para Fluminense (PI) e empate contra Pacajus (CE).

2023 - Derrota para o Parnahyba (PI), empate com o Maranhão (MA) e derrota para o Ferroviário (CE).

2024 - Empate com o Moto Club (MA), vitória sobre o Cametá (PA) e derrota para o Fluminense (PI)

Everson Bilau segue fora

O Tocantinópolis segue sem poder contar com o atacante Everson Bilau, maior artilheiro do time na Série D, com dez gols marcados. O atleta cumpre suspensão após ter sido expulso na 1ª fase da Copa do Brasil.

Em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça (STJD) foi aplicado um gancho de quatro jogos. O atacante só retorna no dia 26 de maio, contra o River (PI).

O Verdão agora se prepara para enfrentar o Altos (PI), no domingo (19), às 16h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, no extremo norte do Tocantins.