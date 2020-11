Esporte São Valério vence a 1ª na Série A2 do Brasileiro Feminino e o Palmas perde pela 11ª vez na Série D Equipes do Tocantins estiveram em campo neste sábado, 7

Neste sábado, no estádio Nilton Santos, em Palmas, o São Valério bateu o Atlético (AC) por 3 a 2 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Com os três pontos a equipe deixou a lanterna do Grupo B, mas não tem mais chances de classificação para próxima fase do torneio. O time tocantinense saiu na frente, logo aos 7 minutos do pri...