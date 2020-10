Nesta terça-feira, 20, a equipe feminina do São Valério faz sua estreia no Campeonato Brasileiro Feminino A2. O time tocantinense já está no Ceará (CE) e vai enfrentar o Fortaleza (CE) pela primeira rodada do Grupo B da competição nacional. A partida está marcada para as 15 horas, no estádio Raimundão, em Caucaia (CE).

Em sua segunda participação no torneio nacional, o São Valério, que é comando por técnico Wilsomar Sena relacionou 21 atletas para o jogo. Maria Aparecida Oliveira, uma das representantes do time tocantinense disse que as jogadoras estão focadas e preparadas para a estreia no torneio. “Estamos muito focados nos treinos técnicos e físicos e esperamos fazer uma partida na qual tenhamos um bom resultado”, disse.

A partida será transmitida ao vivo pelo site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através da CBF TV. Os primeiros jogos da competição chegaram a ser disputados ainda em março, mas a competição teve que ser suspensa por conta da pandemia da Covid-19. Pelo Grupo B, que tem seis times, duas partidas foram realizadas: o Real Desportivo (RO) venceu o São Francisco por 2 a 0 e o 3b Sport (AM) bateu o Atlético (AC) por 7 a 0.

A primeira fase do torneio nacional tem 36 equipes, que estão divididas em seis grupos, com seis times em cada. Os jogos da primeira fase serão apenas em confronto de ida e os dois melhores colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros, seguirão para a fase seguinte. As fases eliminatórias serão disputadas em formato de ida e volta, sem o critério do gol qualificado. As quatro equipes que chegarem na fase semifinal estarão promovidas para o Brasileirão Feminino A-1 2021.

2019

No primeiro ano que disputou o Brasileiro Feminino A2, o São Valério não passou da primeira fase. Em cinco jogos disputados, o time tocantinense venceu apenas um, somou três pontos, marcou três gols e tomou 26.

Em 2019, a equipe feminina do São Valério sagrou-se campeã do XXVI Torneio Interestadual, competição realizada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). Com o título, o time chegou ao bicampeonato da competição e garantiu o direito de representar o Tocantins no Campeonato Brasileiro da Série A2 este ano.