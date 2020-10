Esporte São Valério encara time de Roraima no Brasileiro Feminino da Série A2 Partida será neste sábado, 31, com transmissão ao vivo pela CBF TV

Após sofrer duas grandes goleadas no Brasileiro Feminino da Série A2, o São Valério volta a campo neste sábado, 31, e busca recuperação na competição nacional. O time tocantinense, que está na última colocação no Grupo B, vai encarar o Real Ariquemes (RO), que é o terceiro da chave. A partida está marcada para às 17 horas, no estádio Valerião, em Ariquemes (RO). A equipe...