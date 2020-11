Representante tocantinense na Copa do Brasil Sub-17, o 1º BPM (TO) não segurou os meninos do São Paulo e perdeu para os paulistas por 5 a 1 nesta terça-feira, 26, em Cotia (SP). A primeira fase é disputada em jogo único e com a derrota o time tocantinense deu adeus a competição nacional.

Apesar de fazer uma primeira etapa consistente, o time tocantinense não fez um bom segundo tempo e viu uma chuva de gols do Tricolor Paulista, que avançou às oitavas de final do torneio.

O Jogo

Com um primeiro tempo de bastante intensidade por parte das duas equipes, o São Paulo saiu na frente e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Patrick de muito longe, o goleiro Guilherme não conseguiu chegar. Mesmo com o time paulista na busca pelo segundo gol, quem balançou as redes foi o 1º BPM. Aos 25 minutos, Rhaillan de pênalti deixou tudo igual.

Após empatar o jogo em uma cobrança de pênalti, o 1º BPM viu o adversário fazer o segundo gol também de pênalti. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Marquinho marcou para o São Paulo, 2 a 1. Placar que seguiu até o final da primeira etapa.

No segundo tempo só deu São Paulo, logo aos quatro minutos a defesa do 1º BPM errou na saída de bola e Palmberg fez o terceiro dos paulistas. Três minutos depois, Flávio ampliou, 4 a 1. Aos 18, Patrick fez o segundo dele no jogo e o quinto do Tricolor. Sem reação, o time tocantinense ainda viu os garotos do São Paulo marcarem o sexo gol, com Pet, aos 32 minutos. Antes do final do jogo, Marquinhos ainda fez mais dois gols, aos 38 e 46 minutos, e fechar a conta, 8 a 1.

Parceria

A escolinha do 1º Batalhão da PM é a atual bicampeão estadual da categoria. Em 2019, o time também foi o representante tocantinense da competição. Para a disputa da Copa do Brasil Sub-17, o 1° BPM e Projeto Cidadãos do Futebol fizeram uma parceria para fortalecer o time.