Esporte São Paulo vence Athletico pela série A com gol de Luciano Assim como em sua estreia, no empate com o Bahia, por 1 a 1, o camisa 11 do São Paulo balançou a rede nesta quarta com um gol de cabeça, já no segundo tempo

Em uma semana, o atacante Luciano disputou os três primeiros jogos dele pelo São Paulo e foi decisivo em todos. Nesta quarta-feira (26), ele marcou o seu segundo gol com a camisa tricolor e definiu o placar da vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, no Morumbi. Pela primeira vez desde a retomada do futebol depois da paralisação provocada pela pandemia do nov...