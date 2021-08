Esporte São Paulo sofre empate nos minutos finais e estaciona no Brasileiro Time paulista chega aos 22 pontos e perdeu a chance de entrar na primeira parte da tabela de classificação

Com gol sofrido nos minutos finais, o São Paulo cedeu o empate por 1 a 1 com o Juventude neste domingo (29), em Caxias do Sul, e desperdiçou a possibilidade de saltar na tabela de classificação. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista, que frequentou a zona do rebaixamento neste Nacional, chega aos 22 pontos e perdeu a chan...