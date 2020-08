Esporte São Paulo marca nos acréscimos e derrota Corinthians Duelo no Morumbi teve, ainda, gol de Hernanes em falha de Cássio

O São Paulo contou com uma falha do goleiro Cássio, do Corinthians, numa cobrança de falta de Hernanes e um gol de Brenner nos acréscimos para vencer o clássico disputado na manhã deste domingo (30), por 2 a 1, sob um forte calor no Morumbi. Com o resultado, o time tricolor chegou aos 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, agora, com 13 pon...