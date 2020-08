Esporte São Paulo estreia no Brasileiro com vitória sobre o Fortaleza Duelo marcou a primeira vez em que Rogério Ceni enfrentou o tricolor paulista no Morumbi

Pela primeira vez em sua carreira de técnico, Rogério Ceni pisou no gramado do Morumbi como adversário do São Paulo, clube no qual é ídolo. Apesar das boas lembranças no campo tricolor, nesta quinta-feira (13), ele e o Fortaleza saíram derrotados após Daniel Alves marcar o único gol do confronto. Foi a terceira vez que o treinador encarou sua ex-equipe, mas a prim...