São Paulo empata com Athletico e chega a 3 jogos sem vencer no Brasileiro

Não foi a recuperação ideal, mas serviu para estancar a sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Athletico neste domingo (17), na Arena da Baixada e garantiu a permanência isolada na liderança do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos. O Internacional pode chegar a 56 com vitória sobre o Fortaleza, na noite deste domingo. A equipe...