O São Paulo disponibilizou o estádio do Morumbi e dependências do clube para vacinação contra a Covid-19. Em carta assinada pelo presidente Julio Casares, o Tricolor ofereceu a sua estrutura para o Governo do Estado.

A previsão do governador João Doria (PSDB) é de que a imunização comece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. As primeiras doses serão destinadas a profissionais da saúde, indígenas e quilombolas.

"Assumindo nossa responsabilidade social neste importante e crítico momento vivido por toda a população, mas inteiramente confiantes no sério trabalho conduzido pelo Governador João Doria e por todo o Comitê Executivo, manifestamos nosso posicionamento em disponibilizar toda a infraestrutura do São Paulo Futebol Clube para aquilo que for necessário, inclusive o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, para local de vacinação", afirmou Casares.

Mais cedo, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, anunciou pelas redes sociais que também colocará a Neo Química Arena à disposição das autoridades de saúde.

"Bom dia, Fiel! Gostaria de informar que, tão logo a vacinação seja autorizada, o Sport Club Corinthians Paulista colocará a Neo Química Arena à disposição dos órgãos de Saúde para que seja um ponto de imunização em massa da Zona Leste de SP", publicou Duílio no Twitter.

"Com isso, a gente espera ter vocês na arena o mais breve possível, com muita saúde e união", acrescentou.

A vacinação contra o novo coronavírus ainda não começou no Brasil.

Na última quinta-feira, o Butantan divulgou que a CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o instituto, tem uma taxa de eficácia de 78% na prevenção da covid-19.