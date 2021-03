Esporte São Paulo anuncia atacante Eder, com acerto até dezembro de 2022 Jogador assina contrato no Morumbi válido até dezembro de 2022

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (26), a contratação do atacante Eder, 34. O jogador assina contrato no Morumbi válido até dezembro de 2022. A sua chegada foi avalizada pela comissão técnica de Hernán Crespo. O clube paulista informou a chegada do atleta ítalo-brasileiro por meio de seu perfil no Twitter. Foi publicado um vídeo com a bandeira da Itália tremul...