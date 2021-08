Esporte São Paulinho se prepara de olho na estreia da Copa do Brasil Sub-17 Time de Miranorte encara o Atlético (MG) na primeira fase

O São Paulinho, representante tocantinense na Copa do Brasil Sub-17, segue firme na preparação para o duelo da primeira fase, previsto para o dia 17 de agosto. Nesta terça-feira, o elenco de Miranorte venceu a equipe Sub 20 do Atlético Paraíso por 2x1, em jogo amistoso, no estádio Pereirão. O elenco vem se preparando desde o dia 5 de julho. O Tocantins entrará em cam...