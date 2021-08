Esporte São Paulinho: 23 atletas e a oportunidade de disputar a Copa do Brasil Sub-17 Equipe de Miranorte recebe o Atlético (MG) na primeira fase da competição nacional

De Miranorte para a primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. Nesta terça-feira, 17, o elenco do São Paulinho formado por 23 atletas, com uma média de idade entre 16 e 17 anos, inicia a busca por um sonho. Mas pela frente, terá que encarar já na estreia, o Atlético Mineiro (MG), um dos grandes clubes do futebol nacional. O duelo está previsto para às 15h, no estádio Nilton S...