Esporte Rooney se revolta com pressão por redução de salários: 'Somos bodes expiatórios' As críticas são direcionadas principalmente ao ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, que fez um apelo para os jogadores profissionais se juntarem ao "esforço nacional" e reduzirem seus vencimentos

O veterano Wayne Rooney, atualmente no Derby County, time da segunda divisão inglesa, ficou revoltado com a forte pressão das autoridades britânicas para que os jogadores reduzam os seus salários durante a pandemia do novo coronavírus. Ex-capitão da seleção inglesa e ídolo do Manchester United, Rooney escreveu um artigo de opinião no jornal The Sunday Times em que ...