Esporte Ronaldo Fenômeno adere a campanha contra o racismo e relembra Nelson Mandela O ex-atacante publicou nas redes sociais uma foto em que veste uma camiseta com as mensagens "Stop Racism"

Ronaldo Fenômeno é mais uma das personalidades do esporte mundial a engrossar o combate contra o racismo, após a morte brutal do negro norte-americano George Floyd, asfixiado pelo por policial branco, que se ajoelhou sobre seu pescoço em Minneapolis, nos Estados Unidos. O ex-atacante publicou nas redes sociais uma foto em que veste uma camiseta com as mensagens "Stop ...