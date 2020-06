Esporte Ronaldo elogia volta do futebol na Europa, mas critica retorno do Carioca: 'Erro' "Eu sou contra a volta do futebol carioca, do futebol brasileiro na situação em que se encontra o país neste momento", disse

O futebol nas principais ligas da Europa está sendo retomado aos poucos desde meados de maio - a Alemanha foi a primeira, seguida recentemente por Espanha, Itália e Inglaterra - e nesta quinta-feira, no Brasil, será a vez do Campeonato Carioca voltar a ser disputado. Ronaldo Fenômeno, atual dono do Valladolid, clube da elite espanhola, e ex-jogador de clubes europeus e br...