Morreu, nesta terça-feira (28), o apresentador do programa ‘Troca de Passes’, do SporTV, Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos. Ele estava internado em UTI do hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em estado grave por complicações causadas pela Covid-19.

Ele estava infectado pelo coronavírus há 15 dias e estava afastado do trabalho desde então. No sábado (25), no entanto, sentiu-se mal e foi internado com um quadro de trombose venal cerebral. Na segunda-feira (27), o diretor médico Paulo Henrique Ribeiro Bloise informou que o apresentador precisou passar por uma cirurgia no domingo (26) para reduzir a pressão intracraniana.

Ainda segundo a unidade hospitalar, ele deu entrada na UTI com dor de cabeça, vômitos e desorientação, além de possuir o diagnóstico prévio de Covid-19. A última informação era de que ele estava sedado e em coma induzido. Nesta terça, porém, foi confirmada sua morte cerebral.

Rodrigo Rodrigues apresentou o "Troca de Passes" pela última vez em 9 de julho. Ele possui passagens por diversos canais de TV, como SBT, TV Cultura, Band, Gazeta, ESPN Brasil e Esporte Interativo. E está no SporTV desde 2019.

