Esporte Rodolfo Landim aprova protocolo e defende volta do Flamengo aos treinamentos Treinamentos não foram liberados no Rio de Janeiro. O dirigente explicou que o clube rubro-negro está seguindo à risca o protocolo médico elaborado pela Ferj

Pouco tempo depois de divulgar uma carta aberta aos torcedores para defender o encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, na semana passada e criticar a intolerância política no Brasil, o mandatário do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender nesta segunda-feira (25) o retorno dos jogadores rubro-negros aos treinamentos em meio à pandemia do n...