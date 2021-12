Esporte Rodada dupla tem 20 gols anotados no Estadual Feminino Paraíso, atual campeão é o líder com 9 pontos e tem 100% de aproveitamento

Seis equipes seguem na busca pela vaga do Campeonato Brasileiro Feminino Série A 3. O estádio Pereirão recebeu três jogos, válidos pela terceira rodada do Estadual. O Paraíso goleou o 1º BPM, de Palmas, por 4 a 0. Já o Capital levou a melhor em cima do Interporto com um placar de 4 a 3. O 100 Limites, de Araguaína, venceu o Almas por um placar magro de 1 a 0. Já na seg...