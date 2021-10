Esporte Rodada do Estadual Série Ouro define as equipes classificadas para a próxima fase Seis times seguirão na briga pelo caneco da elite do futsal tocantinense

O fim de semana foi marcado pela última rodada da primeira fase do Estadual Série Ouro de Futsal. Em Paraíso do Tocantins, o Katrina empatou com o Colinas por 3 a 3. Em Palmas, o Polivalente/Union Life venceu o Tabocão pelo placar de 3 a 2. Em Lagoa da Confusão, o time da casa perdeu para o Furacão pelo placar de 3 a 0. Já em Filadélfia, os donos da casa foram derrotados p...