Esporte Rodada definirá as últimas vagas das semifinais do Tocantinense Jogos deste sábado formarão os confrontos da próxima fase

Palmas e Tocantinópolis já estão garantidos nas semifinais, agora só restam duas vagas. Araguacema e Tocantinópolis, cada um com 10 pontos, além do NC Paraíso, com 9, correm atrás dos dois últimos passaportes para a próxima fase. O Capital, que já não tem mais chances de classificação, apenas cumprirá tabela hoje, às 16 horas, no estádio Nilton Santos. O Rubr...