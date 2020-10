Esporte Robinho diz que seu erro foi trair a esposa Em entrevista, o jogador afirmou que é inocente, admitiu contato íntimo com a mulher e falou que o único erro que cometeu foi ter traído a esposa

Após sete anos da noite na boate Sio Café, em Milão, e três anos depois da condenação em primeira instância na Itália por violência sexual em grupo contra uma jovem de origem albanesa, Robinho deu uma entrevista sobre o episódio. O jogador conversou com exclusividade com o UOL Esporte por cerca de 40 minutos, disse que é inocente, admitiu contato íntimo c...