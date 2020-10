Esporte Rival do Palmeiras na Libertadores tem surto de Covid-19 e cancela amistoso Time argentino informou que integrantes da comissão técnica e do elenco tiveram teste positivo para o novo coronavírus e foram colocados em isolamento

Próximo adversário do Palmeiras na Copa Libertadores, o Tigre enfrenta um surto de Covid-19 e teve um amistoso contra o Boca Juniors marcado para este sábado (10) cancelado. O duelo contra os brasileiros será realizado no dia 21 de outubro, no Allianz Parque. Em comunicado, o Tigre informou que integrantes da comissão técnica e do elenco tiveram teste positivo para o...