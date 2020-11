Esporte Richarlison dedica gol e vitória da seleção ao Amapá e cobra autoridades Na zona mista virtual promovida pela CBF, o atacante também cobrou as autoridades

Autor do segundo gol da seleção brasileira na vitória sobre o Uruguai, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17), Richarlison dedicou o triunfo à população do Amapá, em publicação no Twitter, e cobrou ações das autoridades durante entrevista virtual. "Infelizmente o povo do Amapá não vai poder ver meu gol hoje pq não tem luz há DUAS SEMANAS. Estão vivendo dias m...