Esporte Reverência de Biles a Rebeca e argelina Imane Khelif campeã; veja 11 momentos que marcaram Paris Ginasta brasileira tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil, e boxeadora enfrentou polêmica sobre gênero

Paris-2024 chega ao fim neste domingo (11). Vendida como a mais sustentável da história, esta edição olímpica ficou marcada, dentre outros fatos, pelo polêmico uso do rio Sena como local de prova e também pelo protagonismo das mulheres no desempenho da delegação brasileira. Após alguns adiamentos devido à qualidade da água, as provas do triatlo e da mar...