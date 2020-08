Esporte Rescisão de Pato com São Paulo aparece no BID e abre caminho para o Inter O Colorado aguardava otimista a conclusão do trâmite burocrático. A partir deste momento, cumprindo o que está alinhado, a direção gaúcha espera anunciar a chegada do jogador em vínculo de três anos

A rescisão de contrato de Alexandre Pato com São Paulo foi publicada pelo Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na tarde desta sexta-feira (21). Agora, o jogador está, oficialmente, livre no mercado e com caminho aberto para acertar transferência para o Inter. O Colorado aguardava otimista a conclusão do trâmite burocrático. A partir deste momento, cumprindo o que ...