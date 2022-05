Esporte Regionais dos Jets em Arraias e Dianópolis serão realizadas a partir desta terça-feira Etapas nas duas cidades valem vagas para a fase estadual

Iniciam nesta terça-feira, 3, e seguem até sábado, 7, as etapas regionais dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets), nas cidades de Arraias e Dianópolis. Os campeões das modalidades individuais e coletivas, nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos, classificam-se para as finais da fase estadual, previstas para os meses de junho e outubro. De acordo com a organi...