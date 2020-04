Esporte Recordista dos 50 km em esteira dá dicas para treinar corrida em casa Confira a entrevista com Florian Neuschwander, ultramaratonista alemão recordista mundial dos 50K em esteira

Em fevereiro desde ano, o ultramaratonista alemão Florian “Flow” Neuschwander (RedBull), 38 anos, baixou em 2 minutos o recorde mundial de 50Km em esteira, com a marca de 2h57min25. Por dois anos seguidos, 2015 e 2016, ele venceu a Wings For Life World Run na Alemanha, com as distâncias de 75,5km e 63,66km respectivamente. E já que todo mundo está confinado e...