Esporte Rebeca bate Biles, leva ouro e vira maior medalhista da história do Brasil Campeã no solo, que fechou a programação da ginástica artística nos Jogos de Paris, isolou-se como a pessoa do Brasil que mais vezes subiu ao pódio do megaevento esportivo

Rebeca Andrade recebeu na tarde francesa de segunda-feira (5) sua sexta e talvez mais significativa medalha olímpica. Campeã no solo, que fechou a programação da ginástica artística nos Jogos de Paris, isolou-se como a pessoa do Brasil que mais vezes subiu ao pódio do megaevento esportivo. Para isso, derrotou Simone Biles. Leia também: Cores no cerrado: especialista ex...