Em nota, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou nesta quarta-feira (4) que Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos de Tóquio-2020. Confirma o comunicado abaixo.

"Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A ginasta subiu ao pódio duas vezes (ouro no salto, prata no individual geral), sendo a primeira atleta mulher brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição de Jogos, além de ter conquistado as duas primeiras medalhas da história na Ginástica Artística feminina na competição.

Assim, Rebeca Andrade permanece em Tóquio até o fim do evento, não retornando ao Brasil com o restante da equipe da Ginástica Artística nesta quarta-feira (4). Seu treinador, Francisco Porath, também continua no Japão".