Esporte Real Madrid retoma treinos e Courtois minimiza frase polêmica Goleiro belga disse, em entrevista, que se o Campeonato Espanhol fosse encerrado, o Real Madrid merece ser o campeão - equipe é a 2ª colocada da La Liga, atrás do Barcelona

O Real Madrid retomou suas sessões de treinamento nesta segunda-feira (11) após, aproximadamente, dois meses da suspensão do Campeonato Espanhol por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). As atividades foram realizadas respeitando o protocolo de segurança, estabelecido com o intuito de evitar a propagação da doença entre os jogadores. "Divididos em dois gru...