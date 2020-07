O Real Madrid é o campeão da temporada 2019/20 do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Zinedine Zidane confirmou o 34º título da liga nacional com a vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, nesta quinta-feira (16). Os gols foram marcados pelo atacante francês Karim Benzema.

É o primeiro troféu desde 2017 do maior vencedor nacional, interrompendo dois títulos consecutivos do rival Barcelona. Nesta década, a equipe da Catalunha foi campeã seis vezes (2011, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2019).

A conquista madridista com uma rodada de antecedência deixa o time azul-grená com o vice-campeonato, em uma edição marcada pela instabilidade dos dois dominantes rivais ao longo da competição.

A equipe da capital, porém, emplacou uma sequência de 10 vitórias em 10 jogos desde a retomada de LaLiga, em 14 de junho, após a paralisação causada pela pandemia de Covid-19.

Nesses jogos, foram 19 gols marcados e quatro sofridos, mas alguns triunfos vieram a duras penas. Na sequência de três vitórias pelo placar mínimo, contra Espanyol, Getafe e Athletic Bilbao, os jogadores defensivos Sergio Ramos (duas vezes, de pênalti) e Casemiro foram os responsáveis pelo resultado. No setor ofensivo, Benzema foi o principal destaque, com sete gols desde a volta do futebol.

Enquanto o Real Madrid encontrou mais regularidade no retorno, o Barcelona empatou três vezes, perdeu uma (justamente nesta quinta) e viu desaparecer a vantagem de dois pontos sobre o rival que tinha antes da paralisação. Assim, amargará o vice-campeonato, em uma temporada marcada por atritos entre jogadores e o técnico Quique Setién, além do ambiente político conturbado.

Os dois gigantes ainda tentarão se juntar ao Atlético de Madrid como representantes espanhóis nas quartas de final da Champions League.

Em agosto, eles retomarão sua participação nas oitavas de final do torneio continental. O Real Madrid buscará no dia 7 reverter a derrota por 2 a 1 sofrida contra o Manchester City no jogo de ida, antes da paralisação. Já o Barcelona encarará o Napoli no dia 8, após empate em 1 a 1 na primeira partida.