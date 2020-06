Esporte RB Leipzig busca virada fora e sustenta 3º lugar do Alemão A liderança da Bundesliga segue com o Bayern de Munique, dono de 67 pontos e próximo do oitavo título consecutivo

O RB Leipzig levou um susto nesta segunda-feira, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando fora de casa, o terceiro colocado da tabela foi surpreendido pelo Colônia nos primeiros minutos. Porém, obteve a virada ainda no primeiro tempo e venceu por 4 a 2. Com o triunfo, o time de Leipzig chegou aos 58, na terceira posição, dentro da zona de classifi...