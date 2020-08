Esporte RB Bragantino bate o Fluminense e volta a vencer no Brasileiro após 22 anos Com o resultado, o primeiro triunfo do Bragantino nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time do interior de São Paulo quebrou jejum de vitórias na primeira divisão depois de 22 anos

O Red Bull Bragantino fez partida agitada e bateu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), com gols de Alerrandro e Luiz Phelipe —Nenê descontou para o time tricolor. Com o resultado, o primeiro triunfo do Bragantino nesta edição do Campeonato Brasileiro, o time do interior de São Paulo quebrou jejum ...