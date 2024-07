Esporte Rayssa sofre até o fim, levanta torcida e conquista o bronze no skate Dentre as brasileiras que disputaram as classificatórias, apenas ela conseguiu a vaga para a finalíssima da modalidade

Neste domingo (28), Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street feminino das Olimpíadas de Paris 2024. Dentre as brasileiras que disputaram as classificatórias, apenas ela conseguiu a vaga para a finalíssima da modalidade. Domínio das torcidas foi brasileiro e japonês na pista. A cada aparição da jovem brasileira no telão, o Brasil cantava e gritav...