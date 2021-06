Esporte Rally no Jalapão começa nesta quarta com etapa de 468 km entre LEM, na Bahia, e São Félix (TO) Pelo Tocantins Leandro Mokfa, de Dianópolis, e Bruno Pelizari, de Palmas, estão inscritos na disputa de motos

Há sete anos o Rally Jalapão/Sertões Series levanta a poeira no principal parque turístico do Tocantins. A 1ª etapa da edição 2021 começa nesta quarta-feira,15, em Luiz Eduardo Magalhães (BA). A partir das 5 horas, competidores de motos, quadris e UTVs largam para percorrer 468,90 km totais até São Félix do Tocantins (TO), onde farão o pernoite. A largada dos carros e...