Esporte Rally Jalapão 2024: Pilotos revelam estratégias e segredos dos veículos na 10ª edição Competição iniciou neste domingo (16) e a largada está prevista para esta quarta-feira (19). Prova segue até o próximo sábado (22)

A 10ª edição do Rally Jalapão 2024 ocorre esta semana com largada em Palmas nesta quarta-feira (19). A competição teve início no domingo (16) e a prova segue até o próximo domingo (22). Os veículos estão estacionados no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues para as vistorias dos veículos. O local também será o palco da largada e da chegada da competição. A equipe do Jornal...