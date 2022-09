Esporte Rally dos Sertões desembarca como parada obrigatória para descanso em Palmas na próxima sexta-feira Competição terá transmissão ao vivo e mostrará trechos especiais do rali

Na próxima sexta-feira, 2, a 30ª edição do Rally dos Sertões chega em Palmas e além de contar com uma programação extensa, será o único descanso obrigatório da competição. O evento será realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, a partir das 16 horas. A Vila Sertões, local onde os veículos dos participantes ficarão expostos, será aberta para o público e cont...