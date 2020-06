Esporte Rafael Nadal sente falta de jogar tênis, mas prefere esperar a 'vida normal' Se não fosse o adiamento causado por pandemia, o Aberto da França estaria em sua segunda semana de disputas e o tenista poderia estar na luta por um 20.º título de Grand Slam

Um dia depois de completar 34 anos, Rafael Nadal não demonstra ansiedade em retornar às competições, nem mesmo ao tradicional torneio de Roland Garros, no qual soma 12 conquistas. A preocupação maior do tenista espanhol, número dois do mundo, é com o retorno da "vida normal". "Sinto falta de jogar tênis. Sinto falta de jogar o torneio que mais amo", afirmou Nadal, nest...