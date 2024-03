Esporte Quem é quem na nova seleção brasileira de Dorival Júnior Seleção brasileira se apresenta nesta segunda-feira (18) para os amistosos contra Inglaterra e Espanha com muitas caras novas também fora de campo

A seleção brasileira se apresenta nesta segunda-feira (18) para os amistosos contra Inglaterra e Espanha com muitas caras novas também fora de campo. Confira as novidades da CBF para a era Dorival Treinador: Dorival Júnior Veio do São Paulo, após ser campeão da Copa do Brasil. Chega para ocupar a vaga até a Copa de 2026, depois da frustração da CBF ...