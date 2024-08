Esporte Queimada é combatida próxima a campos de capim-dourado no Jalapão O incêndio aconteceu na região do Parque Estadual do Jalapão (PEJ), as chamas se espalharam nas proximidades do encontro dos Rios Frito Gordo e Novo

Uma área próxima a campos de capim-dourado pegou fogo na região do Parque Estadual do Jalapão (PEJ). O incêndio aconteceu no último sábado (3), e foi contido pelos brigadistas florestais do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). As chamas se espalharam nas proximidades do encontro dos Rios Frito Gordo e Novo. De acordo com o Naturatins, o combate ao fog...