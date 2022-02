Esporte Quatro jogos complementam a rodada neste fim de semana Tricolor da Capital entra em campo na tentativa de sair da zona de rebaixamento

Após empate em 0 a 0 entre Capital e Interporto nesta sexta-feira, 25, a 6ª rodada segue neste sábado,26, com quatro partidas. O estádio Nilton Santos será palco do duelo entre Palmas e Araguacema, previsto para às 16 horas. O Tricolor da Capital vem embalado de uma goleada diante do Tocantins de Miracema por 7 a 0 e agora vai em busca da sua segunda vitória. A...