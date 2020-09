Nesta quinta-feira, 24, o Palmas informou que quatro jogadores do elenco testaram positivo para Covid-19 e não vão enfrentar o Tupynambás no sábado, 26, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Os nomes dos atletas não foram revelados e o procedimento de testes segue o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que todos os atletas e comissão precisam passar pelos exames 72 horas antes de cada rodada do Brasileirão.

O clube tocantinense também informou que outro atleta pode ficar de fora do confronto, pois não teve o exame processado a tempo. Segundo a assessoria do time, o laboratório errou na coleta e o material colhido foi insuficiente para análise. Na estreia da Série D, o Palmas teve baixas de oito jogadores por conta da doença.

O Tricolor da Capital informou que cinco desses atletas já estão recuperados da doença e outros três seguem infectados. Sem presença de torcida, a partida deste sábado será às 16 horas, no estádio Nilton Santos. O jogo será televisionado pelo site e o aplicativo MyCujoo.