Esporte Quatro equipes estão confirmadas na fase do interior no futsal feminino Segunda etapa será realizada em janeiro e definirá mais dois semifinalistas

Já estão confirmadas as quatro equipes que participarão da segunda fase do Campeonato Estadual de Futsal Feminino - Copa Governo do Tocantins, prevista para o dia 29 de janeiro. A sede ainda não foi definida. Os seguintes times estão garantidas na fase interior: Tocantínia, Barrolândia, Palmas Villa Real/1º BPM e Copag Futsal (Paraíso). A etapa de Palmas foi realiz...