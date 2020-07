Esporte PSG encara o Atalanta pelas quartas de final da Liga dos Campeões: veja os outros confrontos Já é certo que a decisão, dia 23 de agosto, terá um time que nunca conquistou a competição

Com duelos das oitavas de final ainda pendentes, a Liga dos Campeões contou com um sorteio incomum dos confrontos das quartas de final, nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Dos quatro duelos das quartas, apenas dois estão definidos: RB Leipzig x Atlético de Madrid e Atalanta x Paris Saint-Germain. Os demais confrontos seguem em aberto porque a pandemia do novo c...