Esporte PSG e Neymar viraram as grandes histórias da Champions em Lisboa Após a virada do time francês por 2 a 1 contra a Atalanta nos acréscimos, cerca de 300 torcedores da equipe se deslocaram até o seu quartel-general, o hotel Myriad, perto da meia-noite, para aguardar a volta dos atletas e celebrar a classificação

Uma cena chamava a atenção na última quarta-feira (12), na região de Campo de Ourique, em Lisboa. Na esquina de sua principal praça, uma bandeira do Paris Saint-Germain (PSG) tremulava em uma das varandas. Não era exclusividade apenas do tradicional bairro da comunidade francesa, no entanto. Ao redor da capital portuguesa, elas estavam por todo canto. Em uma Champio...