O sorteio das oitavas de final da temporada 2020/21 da Uefa Champions League pôs frente a frente Barcelona e Paris Saint-Germain (PSG) no confronto mais atrativo da primeira fase do mata-mata.

O emparelhamento das oitavas tem os primeiros colocados da fase de grupos contra os segundos. Rivais que estavam na mesma chave ou do mesmo país não poderiam se enfrentar.

O PSG terminou em primeiro lugar no equilibrado Grupo H, à frente do RB Leipzig — o Manchester United acabou eliminado. Já o Barcelona, que não teve trabalho para se classificar no G, perdeu a primeira posição para a Juventus ao ser derrotado pelos italianos por 3 a 0 na semana passada.

O confronto mais marcante entre espanhóis e franceses na Champions aconteceu em março de 2017, também pelas oitavas de final, quando o Barcelona ganhou o jogo de volta por 6 a 1, após ter perdido o de ida por 4 a 0, e se classificou.

Barcelona x PSG

Na ocasião, Neymar, hoje no PSG, marcou duas vezes para os catalães (de falta e pênalti) e deu uma assistência num intervalo de sete minutos —dos 43 aos 50 do segundo tempo. Foi o grande o nome daquele confronto.

A expectativa pelo confronto de 2021 se deve mais aos nomes envolvidos (Messi de um lado, Neymar e Mbappé do outro) do que ao futebol apresentado atualmente pelos times. Os rivais fazem uma temporada irregular. O Barcelona é o oitavo colocado na liga espanhola, e o PSG, o terceiro na francesa.

Atual campeão, o Bayern terá a Lazio pela frente. O Liverpool, vencedor em 2019, irá encarar o RB Leipzig, semifinalista da temporada passada. Já o Real Madrid, maior ganhador da Champions, com 13 troféus, terá pela frente a Atalanta, que foi ao mata-mata pela segunda vez em sua segunda participação.

Atlético de Madrid e Chelsea também prometem um confronto equilibrado.

O mata-mata terá início com jogos nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2021. Essa fase irá até 16 e 17 de março. Após a definição dos classificados para as quartas, haverá um novo sorteio. A decisão do torneio está marcada para Istambul, na Turquia, em 29 de maio.

*****************

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL

Borussia Mönchengladbach (ALE) x Manchester City (ING)

Lazio (ITA) x Bayern (ALE)

Atlético de Madrid (ESP) x Chelsea (ING)

RB Leipzig (ALE) x Liverpool (ING)

Porto (POR) x Juventus (ITA)

Barcelona (ESP) x Paris Saint-Germain (FRA)

Sevilla (ESP) x Borussia Dortmund (ALE)

Atalanta (ITA) x Real Madrid (ESP)

Datas ainda não foram divulgadas